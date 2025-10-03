「先生、分かった！」。元気よく手を上げる古賀優多さん（9）の声が教室に響いた。くんちが奉納される諏訪神社に程近い桜町小（長崎市勝山町）に通う3年生。笑顔の絶えない快活な性格で、休み時間になると友人たちが寄ってくる。「くんちに出るんよね」。同級生も背中を押してくれた。榎津（えのきづ）町の演（だ）し物「川船」で、1人だけが務める「網打（あみうち）船頭」役を担うことになった。全長6メートルの船の先端に立