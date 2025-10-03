J1福岡からはDF安藤智哉（26）が選出された。9月の米国遠征の代表にも選出されていたが、招集直前の8月31日にあった柏戦で負傷し辞退した。出場停止も重なって9月13日のC大阪戦は欠場したが、同20日の横浜M戦に途中出場。その後2試合連続でフル出場している。安藤はクラブを通じて「前回の悔しさをぶつけ、自分の持てる力を十分に発揮し、強い覚悟を持って、そしてアビスパの代表として頑張ってきます」とコメントした。