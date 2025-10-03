大通公園で開催中の「さっぽろオータムフェスト」はあす最終日を迎えます。8丁目会場では、きのうから出店のブースも登場し、賑わいをみせています。「いらっしゃいませ 清里焼酎も販売しています」札幌市中央区の大通公園で開催されている「さっぽろオータムフェスト」です。8丁目会場では、「さっぽろ大通ほっかいどう市場」と題して道内およそ70の市町村や団体が集結し北海道の味覚を楽しむことができます。