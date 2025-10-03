5人が死亡する横転事故を起こした軽乗用車＝3日午前9時43分、三重県警名張署3日午前0時10分ごろ、三重県名張市上小波田の国道165号で軽乗用車が横転し、乗っていた10〜30代ぐらいの6人が病院へ搬送された。名張署によると、うち男性2人、女性3人の死亡が確認された。他の男性1人は重傷。署は、定員（4人）を超過して走行していたとみており、身元の確認を急ぐとともに、経緯や現場の状況を調べている。現場周辺の縁石にはこす