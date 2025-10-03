「凱旋門賞・仏Ｇ１」（５日、パリロンシャン）ミカエル・バルザローナ騎手（３４）＝フランス＝が騎乗するのは、前走のプランスドランジュ賞で２着だったダリズ。いい脚を使って、ゴールではクロワデュノールに頭差まで迫った。バルザローナは「クロワデュノールは初めての競馬場でタフな馬場だったが、それで勝つのだから力のある馬だと思う。ダリズも経験があまりないけど力はある。これからどんどん良くなる馬だと思う」