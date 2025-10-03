閉店後のリサイクルショップに侵入し、フィギュアを盗んだ疑いで、名古屋の親子ら3人が10月2日、逮捕されました。逮捕されたのは、名古屋市中川区の職業不詳・島侑也容疑者(37)と、息子の高橋優翔容疑者(21)ら男3人です。警察によりますと、3人は今年7月、三重県四日市市にあるリサイクルショップで、閉店後に出入り口のガラスを割って侵入し、フィギュア2点およそ1万1460円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察は3人の