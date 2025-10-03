お笑い男女コンビ・カーネーションの吉田結衣が、「月収５万円の芸人と結婚する可愛くていい子」には裏があると断言。濱家から「なんちゅうこと言うねん」とたしなめられる一幕があった。そんな中、杉本彩が「すごい清楚な格好してるんだけど、絶対○○やん」と発言すると、スタジオが騒然となり……！？ 【TVer】「ご当地どん兵衛の話してへんねん」カーネーション吉田が男性からもらったプレゼントに