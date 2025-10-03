珍しく政治的センスのある…自民党総裁選（10月4日投開票）は、小泉進次郎農水相（44）、林芳正官房長官（64）、高市早苗前経済安全保障相（64）、茂木敏充（69）、小林鷹之経済安全保障相（50）の5人で争われている。候補者たちがしのぎを削り、神経をすり減らしている中、自民党内で唯一の派閥を率いる麻生太郎最高顧問は、石破茂首相退陣の決定的な流れを作り、総裁選も目論見通りに進んでいるということにご機嫌なのだという