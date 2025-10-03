党名に「日本」を掲げる二つの保守政党が分裂の危機に直面している。キーマンは日本維新の会“創業者”の橋下徹氏と、日本保守党の河村たかし共同代表だ。＊＊＊【実際の写真】どこに行っても問題を…万博で恥ずかしげもなく大ハシャギする「維新」議員を捉えた！「絵を描いているのは橋下さん」政治部デスクが解説する。「9月に維新からの離党を表明して除名された3人の衆院議員が、このほど新会派『改革の会』を作りまし