レビー小体型認知症の症状は、うつ病などと見分けがつきにくく、名医でさえ診断を誤るほどだ。それに加え専門医不足も深刻化しており、レビー小体型認知症の患者のケアはますます困難になっていくと予想される。誤診により、多大な苦しみを負った人を追う。※本稿は、熊谷〓佳『2030-2040年 医療の真実 下町病院長だから見える医療の末路』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。世界的な脳外科医の脳に起きた異変世