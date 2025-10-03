10月17日（金）より金曜ナイトドラマで開幕する、岩本照主演『恋する警護24時 season2』。放送スタートがいよいよ2週間後に迫るなか、追加キャスト情報が到着。すでに藤原丈一郎、今野浩喜、松下由樹たち警護チームのおなじみのメンバーが出演することが発表されているが、さらに前作から桜井日奈子、小野武彦も続投することが決定した。【映像】『恋する警護24時 season2』スペシャルインタビュー2024年に放送されたseason1で、岩