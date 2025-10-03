北海道・小樽警察署は2025年10月2日、小樽市に住む無職の女（29）を脅迫の疑いで逮捕しました。女は1日午後6時10分ごろ、父親の交際相手の女性（53）にスマートフォンで電話をかけ「これから殺しに行く」などと脅迫した疑いが持たれています。1日午後6時14分ごろ、女性が「女から電話がきて揉めた。これから殺しに行くと脅迫された」と警察に通報したことで事件が発覚しました。調べに対し、女は「言っているかもしれないが