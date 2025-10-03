北海道・帯広警察署は2025年10月2日、帯広市のパート従業員の女（49）を傷害の疑いで逮捕しました。女は2日午後1時半ごろ、帯広市内にある飲食店で父親（80）の頭を包丁で切りつけてけがをさせた疑いが持たれています。父親は頭部に切り傷があるものの軽傷で命に別条はないということです。警察によりますと、2人は同じ飲食店で働いていて、母親が「夫が包丁で切りつけられた」と消防に通報し、事件が発覚しました。調べに対