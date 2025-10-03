札幌・中央警察署は2025年10月2日、札幌市西区の左官工の男（70）を器物損壊の疑いで逮捕しました。男は9月25日午後3時すぎから10月1日午後3時ごろまでの間、札幌市中央区の駐車場で60代女性が使用している乗用車をへこませたほかバンパーに傷をつけた疑いが持たれています。警察によりますと、2人をめぐってこれまで警察への相談などはなかったということですが、男は余罪をほのめかしていて、女性の話しなどからストӦ