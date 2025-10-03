北海道・岩見沢警察署は2025年10月2日、北海道三笠市に住む男（41）を不同意性交等の疑いで逮捕しました。男は9月30日午後11時40分ごろから10月1日午前0時10分ごろまでの間、三笠市内に駐車中の車の中で、30代の女性に対し性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、2人は面識はあるということですが、10月2日午前、女性が警察署を訪れ「無理やり性行為をされた」と届け出たことで事件が発覚しました。調べに対し、