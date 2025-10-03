これまでのお話 特に期待もしていなかった中古のマクロがポートレートで、使うとすごく良かったりしたので、レンズはあなどれません。 何か似たテイストのものはないかなと探していますが、スペックが近似でも描写が違ったりしていて、まあ一期一会かなと半ば諦めています。 広東風や四川風くらいの「風味」別のなにか指標が欲しいですね。