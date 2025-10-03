先週のスプリンターズＳはウインカーネリアンが制覇。管理する鹿戸雄一調教師（６３）＝美浦＝にとって、同馬は一体どんな存在なのだろうか。「これまでずっと一緒にいるからね」と遠くを見つめたトレーナー。８歳にしてＧ１制覇を成し遂げたが、ここまでの道のりは決して平たんではなかった。４歳春に蹄葉炎を発症し、１年間の休養を余儀なくされたカーネリアン。「症状としては諦めてもいいというくらいのものでした」。現役