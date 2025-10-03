先月、深川市の住宅から現金などが盗まれ、逃走を防ごうとした近所の男性が車でひかれてけがをした強盗致傷事件で、旭川市内に住む男2人が逮捕されました。強盗致傷と住居侵入の疑いで逮捕されたのはいずれも旭川市の無職、桑島雅典容疑者58歳と中村宏幸容疑者54歳です。2人は先月22日午後1時45分ごろ、共謀して深川市音江町豊泉の留守中の住宅に侵入し現金1万1000円などを奪ったうえ、逃走を防ごうとした近所の男性を車でひいてけ