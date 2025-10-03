「毎日王冠・Ｇ２」（５日、東京）毎日王冠にシリウスコルトを送り出す田中勝春調教師（５４）＝美浦＝が、騎手＆調教師での同レース制覇を目指す。重賞６勝を挙げたバランスオブゲームとのコンビで０３年の当レースを勝っており、今度は調教師として勝てばグレード制導入以降では初めてとなる快挙を達成する。秋の東京開幕を飾る伝統のＧ２に、さらなる飛躍が期待される４歳馬とともに挑む。思い出の相棒と制した伝統の重賞