3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の4万5040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4936.73円に対しては103.27円高。出来高は7292枚だった。 TOPIX先物期近は3090.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIX現物終値比3.10ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45040 -307292 日経225mini