3割を切ろうがトップの座を守り切る――。ソフトバンクの牧原大成内野手（32）が2日、育成出身初の首位打者獲得へ、たぎる思いを明かした。きょう3日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）では残り3打席と迫る15年目で初の規定打席到達は確実。打率・301で2位柳町の・293をリードし、残り2試合。2リーグ制以降、打率3割を切った首位打者はいないが、例え打率3割を切ろうが、トップで終えるために集中していく。残り2試合に臨