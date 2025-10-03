ソフトバンク・東浜に、チャンスが巡ってきた。きょう3日のオリックス戦で先発する上沢は規定投球回到達まで1/3回。クリアすれば2番手以降に背番号16がマウンドに上がる予定となっている。この日は本拠地での全体練習に合流し、最終調整を終えた東浜は「しっかりと全力で投げるだけですよ」と2回2/3を6安打2失点だった7月20日の西武戦以来75日ぶり1軍登板へ笑顔で意気込んだ。7月下旬からは2軍生活が長かったが、ウエスタン