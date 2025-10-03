29日にスタートする日本テレビのドラマ『セラピーゲーム』(毎週水曜24:59〜)のW主演を、NAOYA(MAZZEL)と冨田侑暉(龍宮城)が務めることが3日、発表された。(左から)NAOYA、冨田侑暉NAOYAが演じるのは、ツンデレフォトグラファーの三兎湊。可愛くてツンデレな役柄を色気たっぷりに見せる。冨田は、スパダリ獣医学生の生嶋静真役。誠実で男前な役柄を、ナチュラルな魅力としなやかな存在感で魅せる。超・ブラコンでゲイの湊は、バーで