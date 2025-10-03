ソフトバンクはきょう3日のオリックス戦に上沢が先発する。残り1/3回で規定投球回に到達する右腕は「短いイニングだとは思うんですけど、全力で投げたいですね。シーズンが始まる前から規定は投げたいとずっと意識してきました」と目標クリアへ意欲的。「クリアしても普通なことです」とも語り、さらなる高みを目指していく。