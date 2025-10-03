ソフトバンクの牧原大成内野手（３２）と柳町達外野手（２８）による「首位打者争い」が決着の時を迎えようとしている。２試合を残し、リーグトップの牧原大が打率３割１厘、同２位の柳町が２割９分３厘でその差は８厘差となっている。牧原大はシーズン規定打席の４４３打席に到達目前で、３日のオリックス戦（みずほペイペイ）で３打席に立てばクリアする。仮に３打数無安打なら２割９分９厘、３打数１安打なら３割１厘。投高