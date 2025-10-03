右肩のコンディション不良で6月19日に出場選手登録を抹消されていたソフトバンクのオスナが、きょう3日オリックス戦で1軍復帰登板する。2日、本拠地で汗を流した右腕は「チームに貢献する状態を突き詰めて、状態は戻っている」と笑顔。リハビリ後に2軍戦登板も重ねており、倉野投手コーチは「投げる姿を見たい。それだけ。オスナに関してはテストやアピール的なものではない」と復活を願っていた。