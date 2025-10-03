井上一樹監督（５４）が就任した１年目の中日は６３勝７８敗２分けの４位に終わった。３年連続最下位から順位を上げたものの、２０１２年以来１３年ぶりのクライマックスシリーズ進出はかなわなかった。来季のリーグＶ、Ａクラスに向けての課題について井上監督は「何が足りないかってもうはっきりしている。投げるも打つも守るもやっぱり一枚何か足りなかった。だから今年、僅差で負ける試合、もうちょっとで勝てたという試合