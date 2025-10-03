２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７８・６２ドル高の４万６５１９・７２ドルとなり、３日連続で過去最高値を更新した。値上がりは５営業日連続。１日に発表された米国の雇用指標が市場予想を下回ったことで、景気下支えのため米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利下げを進めるとの観測が強まった。建設機械大手キャタピラーや航空機大手ボーイングなどの銘柄が買われた。１日から米政府機