Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¦¾åÊ¡¤æ¤­¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤¿¡££¹·î£²£°Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö£Ï£â£å£ò£Å£á£ô£ó¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¡×¤Ç¡Öµý³Ú¶¦ÌÄ¡×¤³¤ÈÃæÅçæÆ»Ò¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥µ¥òÁÈ¤òÇË¤êÆ±²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡££Ö£±Àï¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¸µ¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤Þ¤Ê¤»¤æ¤¦¤Ê¡õÅà²í¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤Þ¤Ê¤»¤ÈÆ±²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¡££²Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ä´°õ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾åÊ¡¤Ï¡ÖÅö