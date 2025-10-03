「凱旋門賞・仏Ｇ１」（５日、パリロンシャン）２０年ソットサスと２３年エースインパクトで凱旋門賞を２度制しているクリスチャン・デムーロ騎手（３３）＝フランス＝は、良馬場で行われたパリ大賞を勝っているルファールで３度目の頂点を狙っている。ただ、前走のニエル賞が１番人気に支持されるも完敗の６着。稍重馬場が影響したかという質問に「いや、馬場は関係ないです。状態が良化途上でした」と仕上がり面を敗因に挙