グラビアアイドルの伊織いお（27）が2日にインスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。「『週刊プレイボーイ』グラビア掲載中」とPRし、ビキニ姿の自撮り写真を投稿した。ホルターネックのビキニを着用しており、あふれんばかりの美バストを水着の下からのぞかせている。この投稿にフォロワーからは「目の保養ありがとうございます」「グラビア界で1番のスタイル」「すごくよき」とコメントが寄せられている。伊織はB90−W55−H90