神戸の地下鉄では、駅を日常の移動だけでなく、アートや音楽、イベントを楽しめる場として活用する取り組みが広がっている。開業から25年を迎える、神戸市営地下鉄海岸線。三宮・花時計前と新長田を結ぶ全長約7.9キロの路線は、市民の生活の足として活用されている。また、沿線には親子向けの施設「こべっこランド」や、サッカーやラグビーの試合でにぎわうノエビアスタジアム神戸があり、それらへのアクセスとしての役割も果