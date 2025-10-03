プレゼンのテクニックですね。通したいイラスト案を提出する前に出来の良くないおまけ案を見せたりするなど私自身も頻繁にやっていることではあるのでなんとも言えないのですが、それにしても0点!!漫画の中だけの出来事じゃなくて本当に起こることなのかと逆に感心してしまいます。そんなゆめこは挽回しようと復習して再テストを受け、40点も点数が上がりました……さすが私の娘です。