パリ五輪の総合馬術団体で銅メダルを獲得した戸本一真選手が乗る馬が、愛子さまにペコリとお辞儀。そのあと、ギリギリと歯ぎしりしている様子に「緊張の歯ぎしりですか？」と愛子さまは優しい目をして話しかけられた。馬への知識を感じさせるこのご発言に、X上では感嘆の声が相次いでいる。《馬の歯ぎしりにもお気遣いされたことに、個人的めちゃくちゃ感動》《緊張している馬にしてはいけないことなどが、きっと頭の中にあって、