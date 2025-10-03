◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）１５歳でアマチュアの広吉優梨菜（福岡第一高１年）が５バーディー、ボギーなしの５アンダー６７で回り、首位と２打差の５位と好発進した。ナショナルチームに所属する新鋭はレギュラーツアー７戦目、メジャーは初出場。勝みなみ（１４年、１５歳２９３日）を抜く日本人最年少、１５歳２１８