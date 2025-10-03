◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第１ラウンドは行われ、プロ２年目の吉沢柚月（三菱電機）が４バーディー、ボギーなしの４アンダー６８で回り、首位と３打差の１６位と好発進した。出だしの１番で７〜８メートルのパットを沈めてバーディー発進。４メートルを決めた９番から３連続バーディーを奪い、メジャー仕様の難コー