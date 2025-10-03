◆男子プロゴルフツアーバンテリン東海クラシック第１日（２日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）プロ２年目の２３歳、下家秀琉（すぐる、エレコム）が４バーディー、ボギーなしの４アンダー６７をマークし、トップと１打差の３位につけた。昨年のＡＮＡオープンの４位を上回る自己最高位で初日を終えた。「全体的にショットが良かったので、チャンスに多くつけられた」と振り返った一日。１番でピン手前５