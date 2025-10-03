ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる高知・明徳義塾中２年生の須藤弥勒（１４）＝ゴルフ５／太陽自動車＝が２日、シンガポールでサッカー元日本代表の本田圭佑（３９）から熱い激励を受けたことを明かした。弥勒は９月３０日にシンガポールで行われた大会に招待選手として出場した。今週はＦ１シンガポール・グランプリ開催のため、世界各国から著名人がシンガポールを訪問。弥勒は大会終了後にスポン