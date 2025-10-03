ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】2日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日続伸し、前日比78.62ドル高の4万6519.72ドルで取引を終えた。3日連続での最高値更新。米長期金利の低下が好感され、買い注文が優勢だった。米雇用減速に対する警戒感が根強く、連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げへの期待が継続した。米政府機関の閉鎖に伴う懸念から、買い一巡後は伸び悩んだ。ハイテク株主体のナス