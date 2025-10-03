Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（17日スタート／毎週金曜後11：15）の追加キャストが発表され、前作から桜井日奈子、小野武彦も続投することが決定した。【写真】オーラ抜群！前作に引き続き主題歌を担当するSnow Man2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』。全話平均視聴率は2.1％（個人全体）とオシドラ枠トップタイ