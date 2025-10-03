イギリス中部・マンチェスターのユダヤ教の礼拝所近くで、車が通行人に突っ込んで、現場にいた人たちが刺される事件があり、2人が死亡しました。記者「事件があったのは、閑静な住宅街の中にあるユダヤ教の礼拝所『シナゴーグ』です。きょうはユダヤ教の重要な祝日で、当時は多くの信者らが集まっていました」警察によりますと、2日朝、マンチェスターのユダヤ教の礼拝所「シナゴーグ」近くで、車が通行人に突っ込み、「男性が刺さ