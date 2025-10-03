4月に社長交代が行われ東克己氏がローム社長に就任した（撮影：ヒラオカスタジオ）【ちょっとやりすぎた】売上高の40％を成長投資に振った結果…「リストラはやりきる。“生き死に”に関わることだ」大手半導体メーカーのロームが業績不振にあえいでいる。自動車や家電などに多く使われるアナログ・パワー半導体を手がけるロームは、2024年度に過去最大の400億円を超える営業赤字を計上した。今年4月には社長交代が行われ、それま