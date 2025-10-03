民間の調査会社・帝国データバンクによりますと、札幌市の住宅メーカー「フェザーホーム」が2025年10月1日に事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったということです。フェザーホームは札幌市内やその近郊、またニセコや富良野などのリゾート地を営業エリアとし、注文住宅用地の売買や不動産資産の有効活用などのサポートも手掛けていました。 2025年1月期には、年売上