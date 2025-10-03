北海道・倶知安警察署によりますと、2025年10月2日、蘭越町湯里のニセコ湯本温泉「大湯沼」遊歩道付近の馬場川で、男性が川べりに倒れた状態で発見されたということです。男性は病院に搬送されましたが死亡が確認されました。警察によりますと、死亡したのは札幌市東区の佐野良夫さん（78）で、温泉施設の修繕工事のため、訪れていたということです。目立った外傷などはなく、警察は事故や病気の可能性を含め、調べています。