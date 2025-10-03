６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が、“メガネっ子”の最新ショットを公開した。菅田は３日までに自身のインスタグラムを更新。「最近は秋刀魚（サンマ）に夢中」と記し、メガネをかけ、もふもふのカーディガンにミニスカート、白いブーツを履いた秋服ショットをアップした。この投稿には、「菅田オータムですねめちゃくちゃ可愛い」「分かる！今年のさんま良いよね！」「メガネもファッショ