◇MLB ドジャース8-4レッズ(日本時間2日、ドジャー・スタジアム)地区シリーズ進出を決めたドジャースのロバーツ監督が試合後、第2戦で登板した山本由伸投手と佐々木朗希投手をたたえました。山本投手は初回、ライトのエラーから2塁3塁のピンチを作りタイムリーで2点を失います。それでも2回以降は無失点ピッチングを続け、6回には3連打でノーアウト満塁のピンチもショートゴロと空振り三振。さらにエリー・デラクルス選手からも空