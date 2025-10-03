フランス全土でおよそ20万人が参加する抗議デモが行われ、政府が打ち出している社会保障費の実質削減などの“痛みを伴う”予算案に反発しています。記者「今、デモの参加者らがパリ市内を行進しています。『給料を上げろ』という旗を掲げていて、フランス政府に抗議の声を上げています」2日、フランス全土で一般企業や公務員などの労働組合の呼びかけによる大規模な抗議デモが行われ、およそ20万人が参加しました。政府が打ち出し