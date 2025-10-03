２季目を迎える「大同生命ＳＶリーグ」が２日、都内で開幕前イベントを開き、男子１０、女子１４チームが出席。男子で初代王者サントリーの新主将・高橋藍（２４）は「２連覇」を目標に掲げた。大阪Ｂとの開幕戦（２４日・兵庫）は、西田有志（２５）との新主将対決となる。２４歳の若さで名門の新主将に就いた藍は、漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の決めポーズ“ジョジョ立ち”で登場。「まずは開幕で勝つことが重要。２連覇を