NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3868.10（-29.40-0.75%） 金１２月限は反落。時間外取引では、米政府機関閉鎖で景気悪化に対する懸念が出るなか、押し目を買われた。欧州時間に入ると、ドル安を受けて堅調となった。日中取引では、再就職あっせん会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスの調査で労働市場の停滞が示されたことを受けて買い優勢となったが、ドル高を受けて利食い売りが出ると、テク