NY原油先物11月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.48（-1.30-2.10%） 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国のオンライン会合を５日に控えて売りが続いた。主要産油国は日量１６６万バレル規模の自主減産の解消に着手しており、１０月は生産枠を日量１３万７０００バレル引き上げることで合意しているものの、１１月の生産枠が大幅に拡大される可能性が高いことが重し。報道によると日量５０万バレル規模の生産枠拡大